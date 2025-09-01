Bắt 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

|
Đối tượng Nguyễn Văn Tiến cùng tang vật tại cơ quan điều tra
|
Đối tượng Đỗ Minh Quân cùng tang vật tại cơ quan điều tra
|
Đối tượng Hoàng Nhật Phương cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Khoảng 6h30 ngày 29/8, tại Tổ 1 phường Trung Sơn, lực lượng công an bắt quả tang Hoàng Nhật Phương (SN 1977, trú tại phường Tam Điệp) cất giấu 0,33 gam ma túy đá để sử dụng.
Trước đó, tối 28/8, tại Tổ 18 phường Trung Sơn, công an phát hiện Nguyễn Văn Tiến (SN 1989, trú tại phường Tam Điệp) tàng trữ 0,63 gam ma túy đá. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Đỗ Minh Quân (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại phường Yên Sơn, nơi ở tại phường Tam Điệp), thu giữ thêm 1,62 gam ma túy đá.
Toàn bộ tang vật đã được niêm phong, các đối tượng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
