Pháp luật

Bắt 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

  • Thứ hai, 1/9/2025 05:30 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

mua ban ma tuy anh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến cùng tang vật tại cơ quan điều tra
mua ban ma tuy anh 2

Đối tượng Đỗ Minh Quân cùng tang vật tại cơ quan điều tra
mua ban ma tuy anh 3

Đối tượng Hoàng Nhật Phương cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Khoảng 6h30 ngày 29/8, tại Tổ 1 phường Trung Sơn, lực lượng công an bắt quả tang Hoàng Nhật Phương (SN 1977, trú tại phường Tam Điệp) cất giấu 0,33 gam ma túy đá để sử dụng.

Trước đó, tối 28/8, tại Tổ 18 phường Trung Sơn, công an phát hiện Nguyễn Văn Tiến (SN 1989, trú tại phường Tam Điệp) tàng trữ 0,63 gam ma túy đá. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Đỗ Minh Quân (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại phường Yên Sơn, nơi ở tại phường Tam Điệp), thu giữ thêm 1,62 gam ma túy đá.

Toàn bộ tang vật đã được niêm phong, các đối tượng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vân Hồng, CTV Trần Hồng/VOV

mua bán ma túy Ninh Bình bắt chống ma túy tàng trữ trái phép

