Bắt 3 đối tượng tham gia chế tạo súng ở Sơn La

Gần 150 chiến sĩ truy bắt đối tượng chém trưởng công an xã ở Yên Bái

0

Gần 150 cán bộ công an ở Yên Bái được huy động để truy bắt 2 đối tượng dùng hung khí tấn công Trưởng Công an xã Tân Hương (Yên Bình). Lực lượng công an đã bắt được một đối tượng.