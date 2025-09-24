Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Bắt 3 đối tượng trong vụ vận chuyển 10 bánh heroin

  • Thứ tư, 24/9/2025 13:17 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết cùng các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Cường (SN 1993) có hành vi vận chuyển 10 bánh heroin.

Khoảng 23h ngày 18/9, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải Quan khu vực VI và Công an xã Hoàng Văn Thụ bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Cường, đang trên đường vận chuyển ma túy.

Van chuyen, 10 banh heroin anh 1

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 10 bánh dạng hình hộp chữ nhật, bên trong chứa chất bột màu trắng là ma túy heroin. Qua đấu tranh khai thác, Cường khai nhận đã mua 10 bánh ma túy từ bên Lào, sau đó vận chuyển mang về nhà cất giấu để bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng có liên quan.

Việt Dũng - Sầm Nguyên/Công an Nhân dân

Vận chuyển 10 bánh heroin Lạng Sơn Vận chuyển 10 bánh heroin

