Bắt 34 đối tượng đá gà, lắc tài xỉu dịp nghỉ lễ, thu giữ gần 200 triệu

Chiều 4/5, Phòng CSHS Công an Tây Ninh cho biết triệt phá thành công 2 tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu, bắt 34 đối tượng và thu giữ gần 200 triệu đồng.

Sau thời gian dài đeo bám, vào ngày 2/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an phường Ninh Sơn, Công an xã Ninh Điền triển khai lực lượng triệt xóa 2 điểm đánh bạc trên địa bàn xã Ninh Điền (huyện Châu Thành) và phường Ninh Sơn (TP Tây Ninh).

Tại 2 tụ điểm đánh bạc trên, lực lượng Công an bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ gần 200 triệu đồng, 40 môtô, 30 điện thoại di động các loại, 10 con gà đá các loại, 5 bộ dụng cụ lắc tài xỉu…

Các đối tượng đá gà cùng tang vật.

Qua điều tra, cơ quan Công an bước đầu xác định trường gà tại khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn (TP Tây Ninh) do Nguyễn Thành Luân (SN 1986, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh) đứng ra tổ chức cho nhiều người đến tham gia và thu tiền biện gà.

Tại điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, do nhóm 6 đối tượng đứng ra tổ chức, thay phiên nhau làm cái lắc tài xỉu, gồm: Phạm Thanh Nhàn (SN 1976), Nguyễn Thành Võ (SN 1992), Nguyễn Minh Trường (SN 1994), Lê Văn Hiển (SN 1989), Nguyễn Khắc Trãi (SN 1984), Đặng Minh Thành (SN 1988, cùng ngụ huyện Châu Thành).

Các đối tượng lắc tài xỉu bị bắt giữ.

Hàng ngày, các tụ điểm đánh bạc trên thu hút hàng chục con bạc ở các địa bàn khác đến tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền gây mất ANTT.