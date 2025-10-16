Bắt 6 đối tượng bán vàng giả, thu giữ 65 lượng vàng thật

Ngày 16/10, Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán vàng giả hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 65 cây vàng thật trị giá gần 9 tỷ đồng, cùng nhiều thiết bị, máy móc dùng để chế tác vàng giả.

Cụ thể, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm đối tượng không phải người địa phương, có biểu hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán vàng giả cho các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước.

Tang vật vụ án.

Sau quá trình điều tra, truy xét xuyên suốt nhiều địa phương từ Bắc vào Nam, lực lượng Công an đã xác định 6 đối tượng có liên quan, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đồng Nai và Gia Lai. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Phạm Văn Tuyên (SN 1982, trú tại tỉnh Đồng Nai).

Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây không biết tên, tuổi, địa chỉ thật của nhau, mà chỉ liên lạc qua đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên, nhằm che giấu nhân thân và tránh bị phát hiện.

Một trong bị can thực hiện việc chế tác vàng.

Trong các ngày 9, 10 và 11/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Phạm Văn Tuyên (SN 1982, trú tại phường Trảng Dài, Đồng Nai) - cầm đầu; Mai Văn Lâm (SN 1990, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng); Phan Văn Dũng (tức Lộc, SN 1981, trú tại phường Tam Phước, Đồng Nai); Nghiêm Xuân Biên (tức Hậu, SN 1995, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai); Phạm Quang Hiếu (tức Phong, SN 1993, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Khánh (SN 1980, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng).

Khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ 4 miếng vàng thô chưa chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng có tổng trọng lượng 65 cây vàng thật (trị giá gần 9 tỷ đồng ), cùng nhiều thiết bị, máy móc, dụng cụ dùng để chế tác vàng giả.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, để thực hiện hành vi lừa đảo, chúng mua vàng thật tại các cửa hàng kinh doanh vàng, sau đó cắt phần móc khóa có khắc ký hiệu của cửa hàng và gắn vào dây chuyền vàng giả được chế tác sẵn.

Tang vật trong vụ án.

Sau khi hoàn thiện, nhóm này mang dây chuyền giả quay lại bán cho chính cửa hàng đã mua vàng thật, lợi dụng sự tin tưởng của chủ tiệm và ký hiệu khắc trên móc khóa để chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 30 vụ lừa đảo và đang chuẩn bị tiến hành thêm 22 vụ khác tại một số tỉnh, thành phía Bắc thì bị phát hiện, bắt giữ.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.