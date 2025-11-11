Ghế trẻ em bắt buộc cho trẻ - quy định văn minh nhưng còn rào cản

Sử dụng ghế an toàn cho trẻ em dưới 10 tuổi là quy định sắp có hiệu lực tại Việt Nam. Nhưng ở nhiều quốc gia, đây là tiêu chuẩn an toàn bắt buộc không hề xa lạ.

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông, từ ngày 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 135 cm khi ngồi trên ôtô bắt buộc ngồi hàng ghế sau, có thiết bị hỗ trợ an toàn. Các thiết bị này bao gồm ghế, nôi và đệm nâng đạt chuẩn.

Nếu vi phạm, người lái có thể bị phạt tiền từ 800.000 đến một triệu đồng. Quy định này gây nhiều ý kiến trên các hội nhóm mạng xã hội bởi trang bị hỗ trợ an toàn cho trẻ có phần chưa phổ biến tại Việt Nam.

Tuy nhiên ở các quốc gia khác, việc sử dụng ghế trẻ em không hề xa lạ, là tiêu chuẩn an toàn bắt buộc từ nhiều năm nay.

Không xa lạ ở nước ngoài

Tại Mỹ, tùy theo quy định của từng bang, mức phạt và luật liên quan đến việc sử dụng ghế trẻ em sẽ có phần khác biệt. Tại California, theo luật ECE, trẻ dưới 8 tuổi hoặc có chiều cao dưới 145 cm đều bắt buộc dùng thiết bị hỗ trợ an toàn khi di chuyển bằng ôtô.

Trong trường hợp phụ huynh không trang bị ghế/đệm phù hợp, mức phạt dao động khoảng 100 USD /lần và số tiền tăng dần tùy vào số lần vi phạm. Ngoài ra, phụ huynh cũng bị bắt buộc tham gia lớp học an toàn cho trẻ.

Ở châu Âu, quy định ECE R44 hoặc R129 về ghế ngồi ôtô trẻ em yêu cầu trẻ dưới 12 tuổi hoặc cao dưới 135 cm phải dùng ghế/đệm an toàn phù hợp. Mức phạt ở các quốc gia thành viên rất cao nếu người lái vi phạm. Ví dụ, tại Pháp, hành vi không sử dụng ghế trẻ em có thể bị phạt đến €750, tương đương 855 USD .

Sử dụng ghế trẻ em cho trẻ là tiêu chuẩn an toàn quen thuộc ở nhiều quốc gia. Ảnh: Maxi-Cosi.

Quy định này cũng được áp dụng từ lâu ở các quốc gia châu Á như Nhật Bản hay Trung Quốc. Ở các thành phố lớn của đất nước nước tỷ dân như Thượng Hải hay Thâm Quyến, chủ xe có thể bị phạt khoảng 500 NDT ( 70 USD ) nếu chở theo trẻ dưới 4 tuổi ngồi ở ghế phụ hoặc ngồi hàng 2 và không dùng ghế.

Trong khi đó, người lái có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe và phạt tiền tại Nhật Bản nếu chở theo trẻ em dưới 6 tuổi trên ôtô mà không sử dụng thiết bị hỗ trợ an toàn.

Việc bắt buộc sử dụng ghế hay các trang bị an toàn cho trẻ trên ôtô trở nên phổ biến ở các quốc gia phương Tây cũng không khó hiểu.

Ở góc nhìn văn hóa, các nước này ưu tiên sự độc lập, tự chủ trong công việc và cuộc sống. Vì vậy các đôi vợ chồng thường không nhận được sự hỗ trợ của ông bà hay người giúp việc trong quá trình chăm sóc con cái.

Việc chở trẻ đến trường, đi dã ngoại thường do người mẹ hoặc bố thay phiên đảm nhiệm, vì vậy, ghế, nôi hay đệm trở thành trang bị hữu ích để vừa giữ đứa trẻ ngồi trên ghế, vừa đảm bảo an toàn cho trẻ.

Quy định cần thiết ở Việt Nam

Hiện tượng trẻ em đứng/ngồi ghế phụ phía trước, hoặc được người lớn ôm trong khi xe di chuyển với tốc độ cao là hình ảnh phổ biến và nguy hiểm.

Dây đai an toàn tiêu chuẩn trên xe được thiết kế dành riêng cho người lớn, không phù hợp với cấu trúc xương cổ yếu và xương chậu chưa hoàn thiện của trẻ. Trong trường hợp phanh gấp hoặc tai nạn, trẻ em có thể gặp gây thương tích nghiêm trọng. Hàng ghế trước với vị trí đặt túi khí thông dụng cũng có thể gây tử vong cho trẻ nếu vô tình túi khí bị nổ, bung trong quá trình va chạm.

Tập cho trẻ ngồi ghế, nôi an toàn là điều cần làm. Ảnh: Phúc Hậu.

Vì vậy, áp dụng quy định ghế an toàn tại Việt Nam và bắt buộc vị trí ngồi cho trẻ dưới 10 tuổi là một bước tiến văn minh hóa giao thông đáng hoan nghênh.

Theo thống kê từ Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), việc sử dụng thiết bị hỗ trợ an toàn cho trẻ 1-4 tuổi giúp giảm nguy cơ chấn thương gây tử vong 54-59%, ở trẻ sơ sinh (dưới một tuổi), tỷ lệ này đạt đến 71%.

Ghế đạt chuẩn giá không rẻ

Theo khuyến cáo của các chuyên gia an toàn, ghế an toàn cho trẻ em (CRS) bắt buộc phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như ECE R44 hoặc ECE R129 (i-Size) của Châu Âu, hay FMVSS 213 của Mỹ.

Những tiêu chuẩn này đảm bảo khả năng bảo vệ vùng đầu, cổ và cơ thể trẻ trong các tình huống va chạm từ nhiều phía. Đặc biệt, việc sử dụng các móc khóa ISOFIX (hoặc LATCH) để cố định ghế vào khung xe là điều kiện tiên quyết.

Trên thị trường, các mẫu ghế, nôi hay đệm nâng đạt chuẩn đến từ các thương hiệu quốc tế có giá thành không hề thấp. Ở mức phổ thông, những mẫu ghế thường đường lắp cố định như Chicco Seat Up hay Fit 4, Joie Every Stage có giá dao động 3-12 triệu đồng tùy kích thước.

Ghế trẻ em từ Cybex có giá bán tại Việt Nam đến 16 triệu đồng. Ảnh: Cybex.

Những dòng ghế cao cấp hơn từ các thương hiệu như Cybex, Recaro hay Britax sẽ được tích hợp thêm các công nghệ giúp đảm bảo an toàn như chống lật Pivot Link ISOFIX, bảo vệ tác động từ bên hông (L.S.P System), thiết kế công thái học (ergonomic), tích hợp âm thanh...

Với đặc thù riêng tại Việt Nam ôtô là phương tiện của cả gia đình 3-5 người, việc trang bị đầy đủ ghế, đệm cho trẻ sẽ khiến không gian sử dụng xe hạn chế hơn và nảy sinh nhiều bất cập liên quan. Thậm chí nhiều gia đình có 2-3 con nhỏ còn phải cân nhắc đổi ôtô mới để đáp ứng quy định sắp có hiệu lực.

Dù vậy, quy định bắt buộc dùng ghế trẻ em là một quy chuẩn văn minh, cần thiết để kéo Việt Nam tiệm cận với tiêu chuẩn an toàn giao thông quốc tế. Việc không thắt dây an toàn hay không có những trang bị bảo vệ cho người trong xe sẽ gây nhiều hậu quả khi tốc độ lưu thông ngày càng cao, đặc biệt đối với trẻ em.

Vì vậy, việc tính toán mua xe gì, sử dụng ghế trẻ em nào là phù hợp với gia đình nên được tính toán từ sớm để đảm bảo tuân thủ quy định mới và giúp giao thông tại Việt Nam ngày càng cải thiện.