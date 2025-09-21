Bắt 'cao thủ' dùng giấy tờ giả để lừa đảo

Trong thời gian dài, đối tượng Hùng sử dụng các loại giấy tờ giả để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại tổ 1, khu 3B, phường Cẩm Phả, Quảng Ninh) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhận được đơn của chị V.T.L (trú tại phường Cẩm Phả) tố giác Vũ Mạnh Hùng, có hành vi thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và cầm cố ôtô để vay tiền sau đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng .

Điều tra viên ghi lời khai của bị can Vũ Mạnh Hùng.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 6/2024 đến tháng 5/2025, Vũ Mạnh Hùng đã đặt mua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng và thuê nhiều ôtô tự lái trên địa bàn tỉnh rồi mang cầm cố cho chị V.T.L để vay tiền rồi chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận thêm 7 đơn tố giác của công dân tại phường Hạ Long, Cẩm Phả, đặc khu Vân Đồn... tố giác Hùng có hành vi thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, thuê ôtô để mang đi cầm cố vay tiền rồi không trả, chiếm đoạt của những người này với số tiền lớn.

Cơ quan điều tra đề nghị cá nhân, tổ chức nào bị Vũ Mạnh Hùng chiếm đoạt tài sản tương tự như trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: số 2 đường Cao Thắng, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Bùi Đức Cảnh để được giải quyết theo quy định của pháp luật.