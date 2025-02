Bắt chủ cơ sở ở TP.HCM xả 100 tấn chất thải độc hại ra môi trường

Công an xác định Trần Vinh Dự làm lò luyện nhôm tái chế, nhưng đổ chất thải độc hại trực tiếp ra môi trường.

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Vinh Dự (37 tuổi, ngụ ở địa phương) về tội "Gây ô nhiêm môi trường".

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND huyện Bình Chánh phê chuẩn.

Trước đó, giữa năm 2024, Công an huyện Bình Chánh tiến hành kiểm tra lò luyện nhôm tái chế do Dự làm chủ, đóng tại ấp 58, xã Vĩnh Lộc B. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện cơ sở xả trực tiếp chất thải công nghiệp ra 3 khu đất dùng làm nhà, xưởng sản xuất.

Công an khởi tố, bắt tạm giam Trần Vinh Dự. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả giám định và điều tra cho thấy cơ sở của Dự đã xả thải ra môi trường lượng tro, xỉ nhôm, ước tính khoảng 100 tấn.

Quá trình điều tra, đến nay, Công an huyện Bình Chánh khởi tố Dự và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý những người có liên quan.

Trước đó, cuối tháng 1, Công an huyện Bình Chánh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thương (42 tuổi, ngụ ở địa phương) cũng về tội danh trên. Thương là chủ cơ sở nấu nhôm tự chế tại xã Vĩnh Lộc B.

Công an xác định cơ sở luyện nhôm tái chế của Trần Vinh Dự xả 100 tấn chất thải độc hại ra môi trường. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình nấu tái chế nhôm, Thương chỉ đạo các công nhân đổ, thải tro nhôm và xỉ nhôm, trực tiếp ra khuôn viên cơ sở.

Theo giám định, lượng chất thải độc hại mà cơ sở của Thương xả thải ra môi trường là gần 7.800 tấn.