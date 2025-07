Bắt chủ cùng 3 nhân viên quán karaoke 'Nam Huyền'

Được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của CQĐT CATP Hà Nội, lực lượng Công an xã Phú Nghĩa (TP Hà Nội) đã đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của nhóm chủ và nhân viên quán karaoke "Nam Huyền".

Theo điều tra, em Đỗ (SN 2009, quê quán tỉnh Tuyên Quang) là nhân viên phục vụ cho một số quán karaoke tại tỉnh Phú Thọ. Ngày 1/7/2025, Đỗ đến phục vụ tại quán hát "Nam Huyền" do Nguyễn Việt Hưng (SN 1987; trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) làm chủ.

Tại đây, Đỗ vay của Hưng tổng cộng gần 38 triệu đồng, thống nhất quá trình làm cho Hưng, thì em Đỗ sẽ trả dần. Tuy nhiên, mấy hôm sau, em Đỗ cảm thấy không phù hợp, nên đã tự ý bỏ đi và đến làm nhân viên cho quán hát "Hải Ly" (địa chỉ tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) do anh Hà Văn Hào (SN 1998; trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) làm quản lý.

4 đối tượng trong vụ án đang bị tạm giữ hình sự.

Khoảng 23h30 ngày 7/7, Lệ (chưa rõ nhân thân), là nhân viên của Nguyễn Việt Hưng nhắn tin cho em Đỗ, tâm sự cũng muốn tìm quán khác để làm. Sau đó, giữa em Đỗ và Lệ tiếp tục nhắn tin và hẹn em Đỗ sẽ đến đón Lệ ở khu vực thôn Phù Yên, xã Phú Nghĩa, để về làm cùng Đỗ.

Khoảng 0h ngày 8/7, anh Tạ Văn Quân (SN 1990; quê quán tỉnh Phú Thọ) điều khiển ôtô đến chở Đỗ và anh Hà Văn Hào đi đón Lệ. Vừa tương tác qua điện thoại với em Đỗ, Lệ đã nói lại chuyện với các đối tượng Nguyễn Văn Vũ (SN 2005), Hà Ngọc Đôn (SN 2004) và Hà Quang Huy (SN 2004), cùng trú ở xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ. Ba người này là nhân viên của quán karaoke “Nam Huyền”.

Lập tức, Vũ thông báo với Hưng và được Hưng chỉ đạo bảo Lệ nhắn tin tiếp tục hẹn em Đỗ đến đón; đồng thời Hưng bảo Huy ra cây xăng thuộc thôn Phù Yên, xã Phú Nghĩa đợi, nếu thấy xe ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) thì báo cho Hưng, để chỉ đạo Đôn và Vũ ra chặn.

Đến khoảng gần 2h cùng ngày, xe của anh Quân đến điểm hẹn đón Lệ tại thôn Phù Yên, xã Phú Nghĩa, thì bị nhóm Hưng chặn lại. Cả bọn lôi anh Hào và em Đỗ xuống xe, dùng chân tay, hung khí đánh.

Sau đó, Hưng bảo nhóm Huy, Vũ, Đôn bắt em Đỗ và anh Hảo đưa về quán karaoke “Nam Huyền. Tại đây, nhóm Hưng tiếp tục đấm đá 2 nạn nhân, và bắt em Đỗ phải gọi điện cho người nhà nói gửi số tiền gần 38 triệu đồng mà em Đỗ đã vay Hưng thì mới được thả về.

Thương đã liên lạc cho người quen tên là Lập (chưa rõ nhân thân) ở Tuyên Quang nhờ vay hộ số tiền trên và mang đến trả cho Hưng. Thấy sự việc diễn ra như ý muốn, Hưng rời khỏi quán và phân công Đôn, Huy, Vũ ở lại canh giữ em Đỗ và anh Hào để chờ người quen của Đỗ mang tiền đến.

Quá trình này, Công an xã Phú Nghĩa tiếp nhận nguồn tin do công dân phản ánh, đã lập tức triển khai lực lượng đến kiểm tra hành chính quán karaoke "Nam Huyền". Những người có mặt đã được đưa về trụ sở Công an xã để phục vụ công tác đấu tranh.

Qua giám định sơ bộ, em Đỗ bị vết bầm đỏ vùng bắp tay phải, do bị các đối tượng dùng gậy vụt. Còn anh Hà bị các đối tượng đánh gây thương tích vùng mặt (bị gãy xương sống mũi).

Thông tin với PV ANTĐ, Trung tá Đinh Việt Hùng, Trưởng Công an xã Phú Nghĩa, cho biết quá trình đấu tranh ban đầu, các đối tượng tỏ ra loanh quanh và cho rằng nguyên nhân sự việc do em Đỗ nợ tiền không trả, có ý định bỏ trốn. Tuy nhiên, với những tài liệu chứng cứ mà Công an xã cùng CQĐT CATP thu thập, đã khiến cả 4 đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, cơ quan Công an đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với nhó Hưng, Vũ, Huy, Đôn để điều tra về các tội danh “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cướp tài sản".

Chỉ huy Công an xã Phú Nghĩa chia sẻ, điều trăn trở trong vụ án này, đó là sự cảnh tỉnh đối với những cô gái trẻ đi tìm kiếm việc làm. Thu nhập và cuộc sống “màu hồng” chưa thấy đâu, mà ngược lại, họ rất dễ bị đối tượng xấu lợi dụng, trói buộc.