Bắt cựu cán bộ tư pháp xã lừa bán đất chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Chỉ trong vòng nửa tháng, Cầm đã lợi dụng sự tin tưởng của người khác để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của 2 nạn nhân.

Ngày 6/9, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Mộng Cầm (37 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, Đồng Tháp) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ việc, Cầm là cán bộ tư pháp - hộ tịch thuộc UBND xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (cũ), nay thuộc xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp.

Cầm tại cơ quan công an.

Tháng 10/2020, Cầm đã 2 lần lợi dụng sự tin tưởng của người khác, dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền người dân địa phương.

Cụ thể, Cầm lợi dụng sự quen biết đã tự ý làm thủ tục sang nhượng 1 lô đất từ ông Ngô Văn Mười và bà Ngô Thị Xuân sang mình. Sau đó, Cầm bán thửa đất trên cho bà Hồ Thị Đẹp lấy 600 triệu đồng.

Ngoài ra, Cầm dùng thủ đoạn gian dối lập hợp đồng chuyển nhượng một thửa đất khác lấy 1,5 tỷ đồng của chị Trần Thị Bạch Tuyết, trong khi thửa đất này đã được Cầm bán trước đó cho bà Nguyễn Thị Út.

Tổng số tiền Cầm chiếm đoạt của bà Đẹp và chị Tuyết hơn 2 tỷ đồng .

Ngày 8/4/2022, Cầm bị UBND xã Phú Cường kỷ luật buộc thôi việc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận định Cầm không thành khẩn, không khắc phục hậu quả.