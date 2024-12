Bắt cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo nhiều tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an Lai Châu khởi tố bị can, khám xét, bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Nhài (SN 1989, thường trú tại tổ 23, phường Đông Phong) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 5/2023, bà T.T.L (sinh 1963, trú tại thành phố Lai Châu) do biết Bùi Thị Thanh Nhài đang làm việc tại Ngân hàng HD Bank (Chi nhánh Lai Châu), đã nhờ Nhài làm hồ sơ thế chấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp mang tên L.Q.V (con trai bà L.) để vay tiền. Sau khi nhận lời làm giúp hồ sơ thế chấp, Nhài liên hệ với đồng nghiệp đang làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng HD Bank để xin ý kiến định giá tài sản cũng như hướng dẫn các thủ tục để vay tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đọc lệnh bắt tạm gia đối với bị can Bùi Thị Thanh Nhài. Trên cơ sở hồ sơ vay vốn được Nhài và P.K.D (cán bộ tín dụng chi nhánh HD Bank) cùng một số cá nhân khác hợp thức hóa, tạo lập, Chi nhánh Ngân hàng HD Bank đã chấp thuận cho anh L.Q.V vay số tiền 2 tỷ đồng . Ngày 6/7/2023, Ngân hàng HD Bank đã giải ngân số tiền 2 tỷ đồng vào tài khoản của một cá nhân tên P.T.H.N, là tài khoản trung gian nhận khoản vay mà Nhài đã chỉ định khi lập hồ sơ. Khi D gọi điện thoại báo công việc đã hoàn tất, Nhài yêu cầu D chuyển số tiền này đến tài khoản cá nhân của Nhài. D đã yêu cầu N chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của D, còn lại 1,7 tỷ đồng D bảo N chuyển cho Nhài và số tiền này Nhài đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân. Ít ngày sau, bà L. gọi điện thoại cho D hỏi về tiến độ giải ngân khoản vay, D liền gọi hỏi Nhài, thì Nhài đã nhờ D nói dối do hết room tín dụng nên chưa giải ngân được. Do vậy, D đã giấu việc ngân hàng đã cho vay 2 tỷ đồng và giúp Nhài nói dối bà L. khoản vay chưa được giải ngân. Sau nhiều ngày tìm hiểu, gia đình bà L. và anh V. biết sự việc đã đến nhà yêu cầu Nhài phải giải quyết trả tiền, nhưng Nhài đã khất lần không trả rồi trốn tránh không gặp. Thấy sự việc kéo dài và có nguy cơ mất trắng khoản tiền vay, bà L. đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nhài tới cơ quan công an. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã phát đi thông báo tìm các bị hại và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi phạm tội của bị can.

