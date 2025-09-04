Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt đối tượng cất giấu gần chục khẩu súng quân dụng trong nhà

  • Thứ năm, 4/9/2025 06:44 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Khai mua 9 khẩu súng, trong đó 8 khẩu súng thuộc súng quân dụng trên mạng xã hội với mục đích dùng để săn bắn, đối tượng Trần Tiến Trình bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Tiến Trình (SN 1983, trú tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an xã Bắc Sơn nắm được thông tin Trần Tiến Trình cất giấu 9 khẩu súng quân dụng tại nhà; tổ chức xác minh, triệu tập và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối tượng. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã mua số súng trên qua mạng xã hội với mục đích để săn bắn thú rừng.

Khau sung quan dung anh 1

Đối tượng Nguyễn Tiến Trình cùng tang vật bị thu giữ.

Tiến hành giám định, cơ quan Công an đã xác định 8/9 khẩu súng thu giữ nêu trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao đối tượng Trần Tiến Trình cùng toàn bộ tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-doi-tuong-cat-giau-gan-chuc-khau-sung-quan-dung-trong-nha-i780254/

Anh Minh/Công an Nhân dân

Khẩu súng quân dụng Lạng Sơn Khẩu súng quân dụng

  • Lạng Sơn

    Lạng Sơn
    • Diện tích: 8.310,2 km²
    • Dân số: 768.700 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 10 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 205
    • Biển số xe: 12

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý