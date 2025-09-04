Bắt đối tượng cất giấu gần chục khẩu súng quân dụng trong nhà

Khai mua 9 khẩu súng, trong đó 8 khẩu súng thuộc súng quân dụng trên mạng xã hội với mục đích dùng để săn bắn, đối tượng Trần Tiến Trình bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Tiến Trình (SN 1983, trú tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an xã Bắc Sơn nắm được thông tin Trần Tiến Trình cất giấu 9 khẩu súng quân dụng tại nhà; tổ chức xác minh, triệu tập và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối tượng. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã mua số súng trên qua mạng xã hội với mục đích để săn bắn thú rừng.

Đối tượng Nguyễn Tiến Trình cùng tang vật bị thu giữ.

Tiến hành giám định, cơ quan Công an đã xác định 8/9 khẩu súng thu giữ nêu trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao đối tượng Trần Tiến Trình cùng toàn bộ tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.