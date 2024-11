Bắt đối tượng 'cò' giấy tờ nhà đất chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Huỳnh Đức Hải (44 tuổi, ngụ Đà Nẵng) đưa ra thông tin gian dối, "nổ" có thể làm được thủ tục, giấy tờ về đất đai. Qua đó, Hải thực hiện nhiều vụ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 23/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở với Huỳnh Đức Hải (44 tuổi, ngụ P Hòa An, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Huỳnh Đức Hải làm nghề nghiệp tự do, không hề có quen biết với các lãnh đạo, cơ quan ban ngành hoặc có khả năng thực hiện các thủ tục về giấy tờ đất đai. Tuy nhiên, Hải “nổ”, đưa ra nhiều thông tin gian dối là bản thân có các mối quan hệ rộng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối với Huỳnh Đức Hải.

Từ đó, một số người dân tin tưởng chuyển tiền đặt cọc, lệ phí để Hải thực hiện nhanh thủ tục về giấy tờ đất đai, trong việc tách thửa đất, chuyển đối mục đích sử dụng đất. Sau khi nhận tiền, Hải chiếm đoạt để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Đến thời hạn thực hiện các thủ tục như Hải cam kết, không thấy kết quả gì nên các bị hại liên lạc, thì Hải trốn tránh.

Nhận được trình báo, đơn tố giác của các bị hại, cơ quan Công an xác minh, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Hải. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Hải thực hiện nhiều vụ việc và chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng trong mỗi vụ.

Bị can Huỳnh Đức Hải.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh và làm rõ các bị hại khác bị lừa chiếm đoạt tiền do Hải thực hiện.

Cơ quan Công an thông tin ai là bị hại có liên quan đến hành vi lừa đảo của Huỳnh Đức Hải, thì sớm liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, Q Hải Châu, Đà Nẵng), Điều tra viên Cao Đình Nam để trình báo, cung cấp thông tin, được hướng dẫn giải quyết.