Bắt đối tượng dùng mã tấu chém vào đầu thành viên tổ an ninh xã

Toai cố thủ ở trong nhà, tắt điện, khóa cửa, rồi bất ngờ xông ra, dùng mã tấu tấn công anh Hùng - thành viên Tổ An ninh trật tự xã Phú Túc, Gia Lai.

Đối tượng Rcom Toai bị bắt giữ ngay sau khi gây án.

Ngày 22/10, Công an xã Phú Túc (Gia Lai) cùng lực lượng nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ đối tượng Rcom Toai (SN 1997, trú xã Phú Túc) để điều tra về việc cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Theo đó, tối 20/10, Toai đã dùng dao tự chế (mã tấu) chém anh P.N. (SN 1982, trú cùng xã) gây thương tích phải khâu 13 mũi ở bàn tay tại Trung tâm Y tế Krông Pa.

Ngay khi nhận được tin báo, Tổ công tác Công an xã Phú Túc đến hiện trường để xác minh, giải quyết vụ việc.

Lúc này Toai cố thủ ở trong nhà rồi tắt điện, khóa cửa. Sau đó, đối tượng bất ngờ xông ra, dùng mã tấu tấn công anh Đặng Quang Hùng (SN 1984, thành viên Tổ An ninh trật tự), gây thương tích ở vùng đầu và hông rồi bỏ chạy.

Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (ngoài cùng bên phải), đến thăm hỏi sức khỏe anh Hùng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Phú Túc đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ triển khai truy bắt đối tượng.

Quá trình bỏ trốn, đối tượng Toai còn mang theo một con dao mã tấu dài khoảng 80cm, sẵn sàng chống trả bất kỳ ai đến gần và dùng đá ném về phía tổ công tác.

Đến khoảng 16h ngày 21/10, lực lượng công an bao vây, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Toai khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy của người dân.