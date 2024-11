Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại bệnh viện phụ sản

Công an TP Thanh Hóa bắt tạm giam Trịnh Đình Tuấn (SN 1992, ở xã Hải Long, huyện Như Thanh) vì gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa.

Trước đó, Công an TP Thanh Hóa nhận được tin báo từ Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa về việc, đêm 21/9, tại bệnh viện xảy ra hàng loạt vụ mất trộm tài sản (điện thoại di động) của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Cụ thể như, Trần Thị Q (SN 1996, trú tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn) là bệnh nhân của bệnh viện đã mất 3 chiếc điện thoại di động (tổng trị giá 25 triệu đồng) chỉ trong một đêm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ Trịnh Đình Tuấn chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp 3 chiếc điện thoại di động của chị Trần Thị Q.

Trịnh Đình Tuấn.

Tại cơ quan công an, Trịnh Đình Tuấn đã khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân, nên đã đi xe máy từ huyện Như Thanh đến các khu vực bệnh viện trên địa bàn TP Thanh Hóa để trộm cắp tài sản.

Theo Công an TP Thanh Hóa, hiện nay tại các bệnh viện trên địa bàn TP Thanh Hóa đang còn nhiều sơ hở trong việc bảo vệ tài sản nhất là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vẫn lơ là, thiếu cảnh giác trong việc tự phòng, tự bảo vệ tài sản của mình để kẻ xấu lợi dụng trộm cắp.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản dịp cuối năm, cơ quan công an đề nghị các bệnh viện cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự bằng cách bố trí, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống camera an ninh giám sát tại khu vực khuôn viên bệnh viện, nhất là những khu vực các đối tượng dễ lợi dụng để đột nhập như tường rào, hệ thống cầu thang thoát hiểm…

Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, tăng cường lực lượng bảo vệ, thường xuyên tiến hành tuần tra trong khu vực bệnh viện để kịp thời phát hiện những đối tượng có biểu hiện thực hiện hành vi trộm cắp tài sản...