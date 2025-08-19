Bắt đối tượng quản lý của tổ chức lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỷ

Cơ quan ANĐT Công an Bắc Ninh phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Công an Campuchia bắt giữ thành công đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại khu vực "Tam Thái Tử".

Đối tượng truy nã bị bắt giữ là Nìm Cún Pẩu (SN 1984, trú tại ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Nìm Cún Pẩu là bị can có liên quan đến một vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố khác" do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá dịp giáp Tết Nguyên đán năm 2025.

Đối tượng Nìm Cún Pẩu bị các lực lượng bắt giữ.

Đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân. Theo kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, tính từ ngày 28/5/2024 đến ngày 23/01/2025, tổ chức lừa đảo này đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 13.543 người dân Việt Nam với số tiền lên tới hơn 972 tỷ đồng .

Nìm Cún Pẩu là đối tượng quản lý cấp cao của tổ chức Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia trong vụ án trên. Tên này phụ trách việc chấm công, phát tiền lương, thưởng cho các đối tượng trong tổ chức; dẫn các đối tượng trong tổ chức đi khám chữa bệnh; phiên dịch cho các đối tượng lừa đảo người nước ngoài trong quá trình truyền đạt ý kiến tới cấp dưới.

Cán bộ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với đối tượng Nìm Cún Pẩu.

Ngay sau khi biết thông tin đồng bọn trong tổ chức bị cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá, Nìm Cún Pẩu đã bỏ trốn tại Campuchia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp giúp đỡ của Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Công an Campuchia, ngày 16/8, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giữ được đối tượng truy nã này.