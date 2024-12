Bắt đối tượng sản xuất pháo lậu, thu giữ gần 2 tạ pháo

Hồi 12h20 ngày 15/12, tại phòng trọ ở thôn Hợp Nhất, xã Lai Khê, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Kim Thành phối hợp Công an xã Lai Khê đã phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Toàn (SN 1997, HKTT: xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) cất giấu 269 vật hình trụ tròn được cuộn bằng giấy, bên ngoài dán giấy màu đỏ, giữa lõi có gắn một sợi dây màu xám bạc; 18 cuộn (mỗi cuộn gồm 46-50 vật hình trụ, mỗi vật dài 8 cm, đường kính 3,5 cm được cuộn từ giấy màu đỏ, lõi gắn một sợi dây màu xám bạc được nối với nhau thành tràng); 37 vật hình hộp kích thước 15x15x15 cm, bên ngoài dán giấy màu, nhãn có chữ nước ngoài, bên trong có 36 lỗ ống, thân gắn một dây dẫn màu xanh.

Bùi Văn Toàn (X) và tang vật tại cơ quan Công an.

Toàn khai nhận các vật trên là pháo tự chế. Toàn đang sản xuất và pháo hoa nổ Toàn tàng trữ để bán kiếm lời. Sơ bộ cân tịnh xác định tổng khối lượng số pháo trên là 192 kg.

Lực lượng Công an thu giữ tại hiện trường một bàn chặt giấy và các vật dụng dùng để sản xuất pháo trái phép gồm: kéo, băng dính, keo dán, giấy màu, dây dẫn cháy, bột pháo…

Vụ việc đang được Công an huyện Kim Thành tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

