Bắt đối tượng tàng trữ hơn 200 kg pháo bán kiếm lời dịp Tết

Nghi ngờ trong thùng giấy có chứa hàng cấm, Công an yêu cầu người phụ nữ đang đi bộ dừng lại để kiểm tra, từ đó lần ra hàng trăm kilogam pháo nổ chuẩn bị tung ra thị trường dịp Tết 2025.

Ngày 9/1, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) lấy lời khai của Trần Đình Lân (SN 1973, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc), đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị C. (SN 1968, ngụ tại phường Lộc Phát) để làm rõ hành vi mua bán hàng cấm là pháo nổ.

Trần Đình Lân cùng tang vật liên quan.

Trước đó, trưa 7/1, nghi ngờ trong thùng giấy do bà C ôm bên người khi đang đi bộ có chứa hàng cấm, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an TP Bảo Lộc đã yêu cầu người phụ nữ này dừng lại để kiểm tra. Kết quả, trong thùng giấy có chứa 3 hộp pháo hoa nổ, trọng lượng 4,8 kg. Kiểm tra nơi ở của bà C, Công an phát hiện thêm 13 hộp pháo nổ, trọng lượng 20,8 kg.

Bà C khai nhận tất cả số pháo trên là do Trần Đình Lân gửi tại nhà của bà từ vài ngày trước. Theo yêu cầu của Lân, bà C lấy pháo đem giao cho người mua, thì bị Công an bắt giữ.

Từ lời khai của bà C, Công an TP Bảo Lộc đã khám xét nơi ở của Trần Đình Lân, phát hiện thêm nhiều loại pháo hoa nổ với tổng trọng lượng 222,7 kg.

Vụ việc hiện được Công an TP Bảo Lộc khẩn trương điều tra, làm rõ.