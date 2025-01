Bắt đối tượng tham ô tài sản sau 11 năm lẩn trốn

Bắt nữ nhân viên ở Hà Tĩnh tham ô tài sản

0

Phòng CSKT Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) về tội "Tham ô tài sản".