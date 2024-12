Bắt đối tượng trộm tài sản của tài xế, phát lộ thân phận bị truy nã

Ngày 17/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã bắt Nguyễn Văn Thành (SN 1977, ở huyện Đông Anh, Hà Nội), kẻ trốn truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó đi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào chiều 10/12, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình, thì phát hiện người đàn ông cầm điện thoại di động đang chạy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Đối tượng bị công an bắt. Ảnh: CACC.

Tại hiện trường, người này khai tên là “Nam, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam”. Bản thân không có việc làm, thiếu tiền chi tiêu nên vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

“Nam” khai đang lang thang tại khu vực đường Trần Bình, phát hiện xe taxi đang dừng đỗ, lái xe xuống mua hàng quên khóa cửa nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Người này đã lấy trộm điện thoại di động để bên trong xe taxi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được đối tượng là Nguyễn Văn Thành, không phải là Nam như khai ban đầu. Đối tượng Nguyễn Văn Thành còn đang bị Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo xác minh tại Công an quận Hoàng Mai, trước đây Nguyễn Văn Thành làm nghề lái xe thuê ở Bến xe Giáp Bát. Đến năm 2020, Thành thuê 3 ôtô gồm: 1 xe Toyota Vios màu đen, 2 Hyundai I10 mang đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân. Thành là đối tượng từng có 1 tiền án.

Sau khi chiếm đoạt 3 ôtô trên, Thành đã trốn khỏi nơi cư trú, đi lang thang từ năm 2020 đến nay.

