Bắt đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy

Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Công an huyện Đakrông bắt "nóng" Trần Vũ Đương (SN 1990, trú xã An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) đang vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH).

Chiều 15/10, Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, cho biết nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, vào lúc 8h ngày 15/10, tại Km42+952 Quốc lộ 9, thuộc địa phận thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông, đơn vị đã tổ chức lực lượng bắt quả tang đối tượng Trần Vũ Đương về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Trần Vũ Đương và tang vật. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 12.000 viên MTTH, 1 ôtô, 1 điện thoại di động, 4 triệu đồng tiền mặt cùng một số đồ vật có liên quan. Qua đấu tranh, Trần Vũ Đương khai nhận số ma túy trên được đối tượng nhận vận chuyển từ huyện Hướng Hóa về TP Đông Hà để lấy tiền công. Vụ việc đang được giao Cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông tiến hành điều tra, làm rõ. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-doi-tuong-van-chuyen-12-000-vien-ma-tuy-i747275/