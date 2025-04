Bắt đôi vợ chồng giúp hung thủ Bùi Đình Khánh bỏ trốn

Công an Lào Cai cho biết đơn vị phối hợp cùng Công an Quảng Ninh đã truy xét bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến chuyên án mua bán trái phép chất ma túy do Công an Quảng Ninh triệt phá.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 2 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Linh (SN 1989, trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) là đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; Ngô Thị Hoan (vợ Linh, SN 1988, trú tại thị trấn Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ) là đối tượng có liên quan tới việc bàn bạc giúp đối tượng Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi gây án (Khánh là đối tượng trong nhóm tội phạm ma túy đã nổ súng chống trả khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh). Nguyễn Văn Linh và Ngô Thị Hoan. Nhận được thông tin đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Quảng Ninh, ngay trong đêm 22/4, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động hàng chục CBCS các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, phường, thị trấn tổ chức xác minh, truy xét, bắt giữ đôi vợ chồng trên. Lực lượng trinh sát nhanh chóng xác định các đối tượng đang trên đường di chuyển trên Quốc lộ 70 theo hướng đi thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng và đã tổ chức truy xét, bắt giữ thành công Nguyễn Văn Linh và Ngô Thị Hoan. Trong ngày 23/4, Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Ninh. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

