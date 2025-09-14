Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt gã đàn ông mang dao xông vào trụ sở chém trọng thương Công an xã

  • Chủ nhật, 14/9/2025 19:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tống Duy Lộc mang dao phay xông vào trụ sở chửi bới, đập phá tài sản, chém trọng thương Phó trưởng Công an xã Hà Long, Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 21h10 ngày 13/9, Tống Duy Lộc (SN 1993, trú thôn Trạng Sơn, xã Hà Long) mang theo dao phay xông vào trụ sở Công an xã Hà Long, chửi bới, đập phá tài sản và tấn công cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Trong quá trình ngăn chặn, ông Lê Trọng Ngọc - Phó trưởng Công an xã Hà Long - bị Lộc chém bị thương ở tay phải.

Lực lượng ứng trực Công an xã Hà Long sau đó nhanh chóng trấn áp, khống chế, tước dao và bắt giữ gã đàn ông có hành vi manh động, côn đồ và liều lĩnh này.

Danh cong an anh 1

Lực lượng Công an khống chế, bắt giữ Tống Duy Lộc. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Ông Ngọc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung rồi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Hà Long tổ chức lực lượng điều tra, thu thập chứng cứ, đồng thời phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết có liên quan, bàn giao Tống Duy Lộc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 13/9, Tống Duy Lộc một mình ngồi uống bia đến 21h thì ra về. Lâu nay vẫn có biểu hiện bất mãn với cuộc sống, lại sẵn men bia trong người, Lộc lấy dao (dạng dao phay) rồi từ nhà ở thôn Trạng Sơn đến trụ sở Công an xã, gặp ai thì chém người đó.

Khi đến nơi, Lộc vừa chửi bới vừa dùng dao phá hỏng các cửa kính phòng làm việc của Công an xã Hà Long, tấn công cán bộ trong ca trực.

Bảo Hưng - Đình Anh/VTCNews

