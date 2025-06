Bắt gần 100 người lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

Công an Nghệ An triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ gần 100 đối tượng, số tiền chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngày 25/6, theo tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án lớn nhất từ đầu năm đến nay, triệt xóa đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ gần 100 đối tượng, trong đó nhiều nghi phạm là thành viên cốt cán, từng điều hành các chi nhánh tội phạm đặt tại Myanmar và Philippines. Ước tính, số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.

Các đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ.

Thủ đoạn lừa đảo của băng nhóm lừa đảo này là giả danh các "nhân viên sàn thương mại điện tử" mời gọi nạn nhân thực hiện nhiệm vụ mua hàng để nhận hoa hồng, hoặc tạo lập các tài khoản Facebook giả mạo phụ nữ xinh đẹp để kết bạn, yêu đương, sau đó dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền “đầu tư” vào các nền tảng giả mạo.

Ban đầu, nạn nhân thường nhận được khoản hoa hồng nhỏ để tạo niềm tin. Khi số tiền đầu tư tăng dần, chúng sử dụng chiêu trò "lỗi hệ thống", "sai cú pháp" để chiếm đoạt toàn bộ.

Chúng xây dựng quy trình lừa đảo hết sức chặt chẽ. Đối tượng trực tiếp tương tác với nạn nhân thường được cung cấp sẵn tài khoản mạng xã hội giả, hình ảnh sang trọng, thành đạt. Sau khi thiết lập mối quan hệ tình cảm hoặc thân thiết, chúng mời gọi nạn nhân chuyển tiền theo từng "nhiệm vụ" và nhanh chóng chiếm đoạt tài sản khi lòng tin đã được thiết lập.

Đáng chú ý, các đối tượng được đưa từ Việt Nam sang Myanmar hoặc Philippines thông qua các chuyến bay hợp pháp sang Thái Lan rồi vượt biên trái phép, hoặc bay thẳng từ Việt Nam, để gia nhập tổ chức.

Cơ quan chức năng lấy lời khai các đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.

Sau nhiều tháng xác minh, theo dõi, ngày 23/6/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố, cửa khẩu và lực lượng chức năng liên quan, triển khai đồng loạt các mũi trinh sát, tổ chức khám xét, bắt giữ gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều địa phương trên cả nước. Nhiều đối tượng bị bắt ngay sau khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999, cùng trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) là 2 trong số các đối tượng cầm đầu. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng .

Riêng tại TP.HCM, có một nạn nhân bị lừa số tiền lên tới hơn 41 tỷ đồng chỉ trong vòng 2 ngày. Tại TP Vinh (Nghệ An) một nạn nhân khác cũng bị chiếm đoạt 15,4 tỷ đồng theo hình thức tương tự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng liên quan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Công tác điều tra, mở rộng chuyên án vẫn đang được tiếp tục.