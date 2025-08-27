Bắt giam nguyên tổng giám đốc mang 205 sổ đỏ đi vay vốn ngân hàng

Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ tại các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng với số tiền lên tới 910 tỷ đồng.

Chiều 27/8, Công an TP Hải Phòng thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Trần Huy Cường (SN 1973, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên) gây ra.

Kết quả điều tra xác định Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên là Chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) do Trần Huy Cường (SN 1973) làm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trần Huy Cường đã làm các thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất đứng tên của Công ty Thủy Nguyên, trong đó có một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên chủ sở hữu là Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên.

Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo. Ảnh: Công an cung cấp.

Trần Huy Cường đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn (bên thứ ba là các công ty của Cường do người thân đứng tên) hoặc Cường làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác để trả nợ các khoản vay của các cá nhân.

Tổng dư nợ đến nay tại các ngân hàng mà Cường vay vốn là khoảng 910 tỷ đồng . Cường sử dụng nhiều công ty con thế chấp 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV nhằm vay vốn các ngân hàng.

Tổng số tiền mà các hộ dân mua đất từ đầu của Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên (gọi là F0) đối với các thửa đất do Trần Huy Cường thế chấp ngân hàng đã nộp cho Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên hơn 85,6 tỷ đồng.

Ngày 24/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Ngoài việc vay nợ tại các ngân hàng, Trần Huy Cường còn vay tiền của một số cá nhân khác với lãi suất cao để nhằm đáo hạn các khoản vay tại các ngân hàng, trong đó có Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, ở số 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, Hải Phòng).

Từ 17/11/2023-10/1/2025, Thảo đã nhiều lần cho Trần Huy Cường vay tiền để Cường đáo nợ ngân hàng. Thảo cho Cường vay với lãi suất từ 2.000 đồng/triệu/ngày đến 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với 73-146%/năm.

Lãi suất cho vay tùy vào các gói vay, thông thường Thảo cho Cường vay với gói vay trong vòng 3 ngày với mức phí (lãi suất) là 1%/3 ngày vay, tương đương khoảng 3.300 đồng/triệu/ngày.

Trường hợp Thảo huy động được tiền vay từ những người khác hoặc cho vay vào thời điểm sát Tết Nguyên đán, thì Thảo thu lãi với mức cao hơn bình thường. Khi Cường không trả được lãi theo thỏa thuận, thì Thảo sẽ gộp tiền lãi chưa trả thành tiền gốc để tính lãi suất trên số tiền gộp.

Từ 17/11/2023-10/1/2025, Thảo đã cho Cường vay hơn 316,7 tỷ đồng . Cường đã trả được số tiền gốc là 220,7 tỷ đồng . Tổng số tiền lãi mà Cường phải trả theo thỏa thuận là hơn 47,7 tỷ đồng .

Tổng số tiền Thảo thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là hơn 10,6 tỷ đồng. Tính đến 10/1/2025, Trần Huy Cường còn nợ Thảo hơn 96 tỷ đồng .

Cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, khám xét trụ sở Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên, kết quả xác định ngoài cho Trần Huy Cường vay tiền, Thảo và những người liên quan còn cho vay thu lãi nặng đối với nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn TP Hải Phòng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Thị Thu Thảo theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để cung cấp thông tin liên quan, địa chỉ: Số 4, Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, Hải Phòng, SĐT: 0692.785.462.