Bắt giam ông lão giở trò đồi bại với bé gái

Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt tạm giam Bùi Văn Lợi (71 tuổi, ngụ phường Hà Tiên) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trưa 10/7, Lợi đang ở phòng trọ của em ruột tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, thì bé Đ.H.N (SN 2015, nhà gần khu trọ) vào phòng trọ để xin đồ ăn. Lúc này, Lợi nảy sinh ý định xâm hại bé N.

Lợi dụ dỗ bé N. đi vào phòng ngủ và thực hiện hành vi xâm hại bé gái. Sau khi thực hiện xong hành vi, Lợi đuổi bé N. về nhà. Khi về nhà, bé N. đã kể lại sự việc và người nhà trình báo Công an xã Kiên Lương.

Bị can Bùi Văn Lợi.

Ngày 11/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Lợi. Tuy nhiên, Lợi đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ được Lợi khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Hà Tiên.