Bắt giữ 16 đối tượng mang dao diễu phố nhờ công nghệ AI

Từ dữ liệu hệ thống camera giám sát an ninh trật tự sử dụng công nghệ AI, lực lượng chức năng xác định được nhân thân, địa chỉ và tiến hành bắt giữ 16 đối tượng mang dao diễu phố.

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an TX Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết đã thực hiện lệnh giữ người, bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 16 đối tượng về hành vi tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng (TTCC).

Trước đó, ngày 3/2/2025, trên mạng xã hội xuất hiện một số video clip ghi lại hình ảnh nhóm đối tượng thanh thiếu niên cầm theo hung khí, đuổi đánh nhau, tham gia giao thông liên tuyến địa bàn TP Uông Bí, TX Quảng Yên và TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc cũng như sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng, Công an thị xã Quảng Yên đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; đặc biệt từ dữ liệu từ hệ thống camera giám sát an ninh trật tự sử dụng công nghệ AI, Công an TX Quảng Yên đã nhanh chóng xác định được nhân thân, địa chỉ và tiến hành triệu tập, giữ người, bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 16 đối tượng thuộc 3 nhóm thanh thiếu niên. Trong đó, có 5 đối tượng trú tại TX Quảng Yên, một đối tượng trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long và 10 đối tượng trú tại TP Móng Cái.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận: 16 thanh thiếu niên sử dụng môtô đi từ TP Móng Cái tới TP Hải Phòng, trên đường đi về qua TX Quảng Yên, thì xích mích với 2 nhóm thanh thiếu niên ở TX Quảng Yên dẫn đến vụ việc. Đáng nói, vụ việc chỉ bắt nguồn do một thành viên trong nhóm thanh thiếu niên ở Móng Cái giơ "ngón thối" trêu một thành viên khác ở Quảng Yên.

Ngoài việc tạm giữ 16 đối tượng, hiện Công an thị xã Quảng Yên tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố tài liệu để chứng minh các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.