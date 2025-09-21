Bắt giữ 16 đối tượng mang hung khí rượt đuổi người đi đường ở Nghệ An

Ngày 20/9/2025, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Công an xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu cũ, tỉnh Nghệ An), đã bắt giữ 16 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng.

16 đối tượng bị bắt giữ cư trú tại các xã lân cận xã Quỳnh Văn và mang theo nhiều hung khí có hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong số này, nhiều đối tượng chưa đủ 16 tuổi.

Nhóm đối tượng cùng số tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thủy

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Quỳnh Văn xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe môtô chở quá số người quy định, tháo biển số, lạng lách, đánh võng, mang theo các hung khí như đao, kiếm, nỏ bắn bi, và vỏ chai bia rượt đuổi nhau qua khu vực Ngã tư Văn Bảng và tuyến Quốc lộ 1A, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An về việc đấu tranh và xử lý nghiêm các loại tội phạm đường phố, Công an xã Quỳnh Văn đã huy động tối đa quân số, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở để tuần tra, kiểm soát.

Vào khoảng 21h25 phút ngày 18/9/2025, Công an xã Quỳnh Văn nhận được tin báo về một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, mang theo hung khí rượt đuổi người đi đường và ném vỏ chai bia tại một số quán Internet.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Phạm Thủy

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 4 giờ, vào khoảng 2h30 phút ngày 19/9/2025, Công an xã Quỳnh Văn đã phối hợp với Công an xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, đồng loạt bắt giữ 16 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng gồm: Hồ Lý (sinh năm 1996), Trần Văn Hiệp (sinh năm 2007), Trần Văn Khánh (sinh năm 2007), Trần Văn Tuấn (sinh năm 2005) và 12 đối tượng khác có độ tuổi từ 15 đến 17, tất cả đều trú tại xã Quỳnh Anh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 đao tự chế dài khoảng 170 cm, 1 thanh kiếm, 6 xe mô tô, nhiều vỏ chai bia và một số tang vật liên quan khác.

Hiện tại, Công an xã Quỳnh Văn đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật.