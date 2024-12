Bắt giữ 2 anh em buôn bán hàng cấm ở TP.HCM

Khi phát hiện người đàn ông đứng cạnh ôtô có thùng hàng nghi vấn, công an kiểm tra và lộ ra 2 anh em ruột tàng trữ, buôn bán hàng cấm.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 anh em ruột Trần Văn Quân (35 tuổi), Trần Tuấn An (33 tuổi, cùng ngụ quận 11) về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Hai anh em ruột Trần Văn Quân - Trần Tuấn An khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, chiều 19/12, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh tuần tra địa bàn. Tại trước nhà không số thuộc ấp 11 xã Vĩnh Lộc B, khi phát hiện người đàn ông đứng cạnh ôtô trên ca pô có một thùng hàng nghi vấn, tổ công tác phối hợp kiểm tra.

Công an phát hiện trong thùng hàng là 18 giàn pháo hoa nổ. Người đàn ông nói trên, là Quân đã khai, được em ruột, là An nhờ đi giao hàng cho khách.

Tang vật pháo nổ thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an bắt giữ An. Đồng thời, anh em Quân - An tự giao nộp lượng lớn pháo nổ do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ được cất giấu trong nhà. Tổng cộng tang vật thu giữ hơn 80 kg pháo nổ.

Các đối tượng khai nhận và công an làm rõ số pháo nổ trên được An đặt mua trên mạng và bán cho khách để thu lợi. Quân là người được em ruột nhờ đi giao hàng.