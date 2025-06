Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản sau một giờ gây án

Khởi tố nữ chủ nhân thương hiệu cà phê Dạ Thảo ở Phú Yên

Sáng 9/6, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" đối với bà Đặng Thị Hòa Hiệp (SN 1972, tại khu phố 3, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM).