Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức đường dây mại dâm ở Bình Thuận

Phòng CSHS Công an Bình Thuận phối hợp với công an các địa phương triệt phá đường dây chứa và môi giới mại dâm do Trương Thị Thu Thảo (SN 1998, ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) tổ chức, điều hành.

Trinh sát địa bàn, Phòng CSHS Công an Bình Thuận phát hiện tại nhà nghỉ Trường Tiến (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) và một số nhà nghỉ, khách sạn tại các huyện lân cận thường xuyên diễn ra hoạt động mua, bán dâm. Sau thời gian theo dõi, Phòng CSHS tiến hành kiểm tra tại 3 phòng của nhà nghỉ Trường Tiến phát hiện, bắt quả tang 3 cặp nam nữ N.T.Đ (SN 1998) - L.T.M.X (SN 1990); H.V.H (SN 1994) - N.T.T.H (SN 1984); T.V.T (SN 2000) - N.T.L (SN 1988) đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Nhà nghỉ Trường Tiến, nơi Công an bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của Phòng CSHS phối hợp công an địa phương kiểm tra 2 phòng của khách sạn Anh Toản ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục phát hiện, bắt tang tại 2 cặp mua bán dâm. Qua điều tra ban đầu, Trương Thị Thu Thảo được nhân viên là Trần Văn Bo báo có 3 khách nam đến nhà nghỉ để mua dâm nên Thảo nhắn tin cho L.T.M.X và N.T.L đến bán dâm với số tiền là 700.000 đồng/lượt. Còn N.T.T.H vừa bán dâm cho khách xong đang ở lại nhà nghỉ Trường Tiến, nên Bo kêu lên tiếp tục bán dâm. Đối với mỗi lần khách mua dâm tại nhà nghỉ Trường Tiến, thì Thảo được hưởng lợi 200.000 đồng/lượt. Các đối tượng mua bán dâm bị bắt quả tang. Bên cạnh đó, có 2 khách nam liên hệ Thảo mua dâm và đến khách sạn Anh Toản chờ. Thảo đã gọi 2 gái bán dâm đến khách sạn trên để bán dâm cho 2 khách này với giá 2 triệu đồng/lượt/người và được hưởng lợi 500.000 đồng/lượt. Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành Quyết định tạm giữ đối với Trương Thị Thu Thảo và Trần Văn Bo để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Sách về Pháp luật Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

