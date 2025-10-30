Bắt giữ 2 đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn tại Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết bắt giữ đối tượng truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Đối tượng Lê Xuân Anh (SN 1992, quê quán: tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình cũ) bị truy nã ngày 14/1/2025 theo quyết định của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Hà (cũ), tỉnh Kon Tum, nay là tỉnh Quảng Ngãi).

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã An Phước (tỉnh Đồng Nai) phát hiện một đối tượng có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin của đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn tại khu 4, ấp 8, xã An Phước. Công an xã đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh nhân thân và xác định đối tượng là Lê Xuân Anh đang bị truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đối tượng Lê Xuân Anh (áo sọc) và Bùi Văn Bình (áo đen).

Sau khi xác định chính xác đối tượng, Công an xã An Phước tiến hành bắt giữ Lê Xuân Anh và lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 20/10/2025, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Long Hưng (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an phường Phước Tân truy bắt đối tượng truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Bùi Văn Bình (SN 2001, ngụ Tổ 3, Khu Phố 7, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) bị truy nã theo quyết định của Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (cũ) về tội "Cố ý gây thương tích" vào ngày 22/9/2022 tại phường Phước Tân, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, cơ quan Công an đã bắt giữ được đối tượng Bình khi đang lẩn trốn tại phường Phước Tân. Đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.