Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Ngày 29/5, Công an TP Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã truy đuổi, bắt giữ thành công các đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép.

Lúc 3h30 ngày 29/5, tại khu vực bờ trái sông Hồng (xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), Tổ công tác do Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Phòng 8, Cục CSGT (Bộ Công an), Đội 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện, kiểm tra 2 phương tiện thủy không gắn số đăng ký, số kiểm soát.

Trên phương tiện gắn thiết bị bơm hút cát có 4 người, gồm: L.V.L. (sinh năm 1985) là người điều khiển phương tiện; N.Q.C. (sinh năm 1990); H.V.Đ. (sinh năm 1991) và N.N.T. (sinh năm 1988), đều trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến phương tiện, thiết bị và hoạt động khai thác khoáng sản.

Các đối tượng bị bắt giữ khi mới khai thác được khoảng 10 m3 cát lẫn nước.

Trên tàu hàng đã nhận cát, phát hiện có 2 người gồm T.V.T. (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Thanh Hóa) là người điều khiển phương tiện, và T.V.Đ. (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Thanh Hóa). Trên khoang tàu chứa khoảng 10 m3 cát lẫn nước.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện xuất trình được Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng T2 và Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện mang biển kiểm soát TH-1573.

Trước đó, 2 phương tiện này đã neo đậu tại lòng sông Hồng đoạn qua phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm để bơm hút, cát. Khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã điều khiển phương tiện bỏ chạy sang bờ trái sông hồng thuộc địa bàn xã Đại Mạch, huyện Đông Anh nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời truy đuổi, bắt giữ.

Hiện, vụ việc được Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.