Bắt giữ 47 đối tượng mang dao, kiếm gây náo loạn đường phố

Xuất phát từ những lời thách thức trên mạng xã hội, 2 nhóm với 47 đối tượng đã mang theo dao, kiếm, tuýp sắt,... hẹn nhau để "giải quyết mâu thuẫn".

Ngày 21/10, Công an xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đã triệu tập, bắt giữ 47 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xuất phát từ những lời thách thức trên mạng xã hội, tối 18/10, nhóm 13 đối tượng thanh thiếu niên 16-18 tuổi, trú tại các xã Đô Lương, Văn Hiến, Bạch Hà chuẩn bị một thanh kiếm, dao tự chế và vỏ chai bia thủy tinh.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trong khi đó, nhóm 34 đối tượng, tuổi đời 14-19, trú tại các xã: Tiên Đồng, Tân Kỳ, Tân An, Nghĩa Hành đi trên 17 môtô chuẩn bị 1 gậy đánh bóng chày, 3 kiếm, nỏ bắn đạn bi sắt, 1 tuýp sắt, 1 gậy 3 khúc… Hai nhóm hẹn nhau tại địa bàn xã Tân Kỳ để giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình điều khiển môtô, cả hai nhóm đều không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, bấm còi inh ỏi, lạng lách đánh võng, mang theo một số hung khí di chuyển với tốc độ cao trên đường, gây mất an ninh trật tự.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Kỳ chủ trì, phối hợp với Công an các xã: Nghĩa Hành, Tân An, Tiên Đồng và Tổ 373 địa bàn (huyện Tân Kỳ cũ) đã nhanh chóng triển khai lực lượng kịp thời ngăn chặn, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Đến ngày 20/10, cơ quan Công an đã triệu tập, bắt giữ 47 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an xã Tân Kỳ củng cố hồ sơ và tạm giữ hình sự 24 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.