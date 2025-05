Bắt giữ 5 đối tượng lẩn trốn ở TP.HCM trong vụ nhóm người đập quán phở

Triệt phá đường dây lừa đảo qua giao dịch tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng

Công an Đồng Nai đã phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an, Công an nhiều tỉnh thành triệt phá thành công đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên tới gần 10.000 tỷ đồng.