Bắt giữ 6 đối tượng về hành vi giết người do mâu thuẫn

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS) Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp các cơ quan chức năng bắt giữ 6 đối tượng có độ tuổi 18-24 về hành vi "giết người" và "gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu của tội "Giết người" xảy ra ngày 25/10 tại khu vực Trung tâm công nghiệp GNP Đồng Văn III, thuộc phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an.

Xác định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, ảnh hưởng phức tạp đến ANTT trên địa bàn, ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau 3 giờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Thành Long (SN 2007), trú tại phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình và 5 đối tượng gồm: Phan Duy Huy, Hà Thế Bảo, Tống Quang Đại, Đinh Văn Khuyến (đều SN 2004) và Ngô Trí Sỹ (SN 2007), cùng trú tại tỉnh Nghệ An).

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thành Long.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong quá trình lao động tại một công ty thuộc Trung tâm công nghiệp GNP Đồng Văn III, khoảng 10h ngày 25/10, Nguyễn Thành Long sử dụng tài khoản mạng xã hội nhắn tin hẹn Hà Thế Bảo ra nói chuyện.

Quá trình gặp đã xảy ra đánh nhau giữa nhóm của Nguyễn Thành Long và Hà Thế Bảo. Nguyễn Thành Long sử dụng dao đâm khiến Bùi Trung Hiếu (SN 2007, ở xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ) trong nhóm của Hà Thế Bảo tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.