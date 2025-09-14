Bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây mua, bán thận ở Hà Nội

Từ đầu năm 2024 đến nay, đối tượng Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi môi giới mua, bán thận cho khoảng 25-30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 13/9, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an TP Hà Nội đấu tranh, triệt phá đường dây mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) tồn tại từ năm 2024 đến nay trên địa bàn TP Hà Nội.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 388 của Bộ Công an về triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có hành vi mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương do Phạm Văn Hùng (SN 1983), trú tại phường Bồ Đề (Hà Nội) cầm đầu. Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Đối tượng Phạm Văn Hùng cầm đầu đường dây mua bán thận.

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án, ngày 10/9, Phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở các đối tượng trong đường dây tại phường Bồ Đề gồm: Phạm Văn Hùng, Trần Ngọc Ba (SN 1990), Phùng Thị Thảo (SN 1984), Lê Thanh Thành (SN 1998), Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1991), Phạm Thị Ngọc Thúy (SN 1992) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1989) trú tại phường Việt Hưng (Hà Nội); triệu tập, làm việc đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Quá trình khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, trong đó có nhiều bộ hồ sơ khám sàng lọc, xét nghiệm các chỉ số tương thích của những người muốn bán thận để phục vụ việc cấy ghép thận.

Kết quả đấu tranh chuyên án, tài liệu, chứng cứ thu thập và lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, nhận thấy nhiều bệnh nhân đang điều trị suy thận có nhu cầu cao trong việc mua, bán thận để ghép nên Phạm Văn Hùng đã cấu kết với Trần Ngọc Ba, Phùng Thị Thảo, Lê Thanh Thành, Nguyễn Thị Thu Ngân, Phạm Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Hoa và một số đối tượng khác đứng ra tổ chức môi giới mua bán thận để hưởng lợi.

Để tìm kiếm những người có nhu cầu mua, bán thận, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến gan, thận kèm số điện thoại liên hệ. Khi tìm được người mua, các đối tượng làm giá (khoảng 1,2 tỷ đồng đối với một quả thận), toàn bộ chi phí phẫu thuật cấy ghép và các chi phí xét nghiệm cho người bán do người mua chịu trách nhiệm chi trả.

Khi tìm được người bán, các đối tượng dẫn họ đến các bệnh viện để kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số đặc thù (chỉ số tương thích HLA) phục vụ việc cấy ghép. Sau khi chọn được cặp cá nhân mua, bán có chỉ số HLA tương thích đảm bảo điều kiện tiến hành cấy ghép, các đối tượng hướng dẫn người bán hoàn thiện các giấy tờ pháp lý tại địa phương và làm thủ tục y tế để bệnh viện tiến hành ghép tạng.

Các đối tượng trong đường dây mua, bán thận.

Thông thường các đối tượng trả cho người bán khoảng từ 450 triệu đồng đến 550 triệu đồng đối với 1 quả thận (tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, nhóm máu của người bán). Ngay trước khi tiến hành cấy ghép, người mua phải chuyển số tiền như đã thỏa thuận cho các đối tượng môi giới.

Nhận được tiền, các đối tượng sẽ thanh toán cho người bán hoặc thân nhân người bán, trừ chi phí khám sàng lọc cũng như chi phí sau phẫu thuật cho người bán, số tiền còn lại khoảng 450-500 triệu đồng các đối tượng chia nhau hưởng lợi.

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, chủ yếu sử dụng mạng xã hội để giao dịch trong hoạt động mua bán bộ phận cơ thể người, đồng thời có sự phân công cho từng đối tượng trong ổ nhóm đảm nhiệm các phân đoạn, không cho người mua và người bán gặp nhau trước khi tiến hành cấy ghép. Ngoài ra, các đối tượng thuê nhà ở phường Bồ Đề để cho những người muốn bán thận ở trong thời gian khám sàng lọc và chuẩn bị cấy ghép.

Qúa trình điều tra, cơ quan Công an cũng đã làm rõ từ đầu năm 2024 đến nay, Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi môi giới mua bán thận cho khoảng 25-30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Phạm Văn Hùng, Trần Ngọc Ba, Phùng Thị Thảo, Lê Thanh Thành, Nguyễn Thị Thu Ngân, Phạm Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Hoa về hành vi "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp, chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng; mở rộng làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.