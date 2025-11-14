Bắt giữ 8 đối tượng vào hội chợ uy hiếp tiểu thương, đòi tiền bảo kê

Phát hiện các tiểu thương tổ chức gian hàng trong hội chợ, nhóm đối tượng liền lên kế hoạch rủ nhau vào hội chợ đe dọa, uy hiếp tinh thần để đòi tiền bảo kê.

Sáng 14/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với: Nguyễn Văn Sang (SN 1998), Nguyễn Nhựt (SN 1993), Nguyễn Văn Trọng (SN 1994), Nguyễn Văn Lâm (SN 2000), Phùng Tấn Bảo (SN 2003), Cao Xuân Hưng (SN 2001), Lê Quyền (SN 2001, cùng trú tại xã Krông Năng) và Đinh Ngọc Lương (SN 2000, trú tại xã Pơng Drang) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của một số tiểu thương tham gia hội chợ tại xã Krông Năng có một số đối tượng đến gây rối trật tự cộng cộng, uy hiếp, yêu cầu các hộ kinh doanh trong hội chợ phải nộp tiền bảo kê nếu không sẽ bị quậy phá, không cho kinh doanh, buôn bán.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Sang và Đinh Ngọc Lương đang bị tạm giữ.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Krông Năng tổ chức theo dõi, mật phục. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Sang và Đinh Ngọc Lương đang nhận số tiền 30 triệu đồng của các hộ kinh doanh trong hội chợ. Từ lời khai của 2 đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ thêm 6 đối tượng khác gồm: Nguyễn Nhựt, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Lâm, Phùng Tấn Bảo, Cao Xuân Hưng và Lê Quyền.

Tại Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận: Khi biết thông tin có hội chợ thương mại sắp được tổ chức tại nhà văn hóa xã Krông Năng, Nhựt nảy sinh ý định đến quấy rối để thu tiền bảo kê của các tiểu thương trong hội chợ.

Ngày 6/11, khi hội chợ đang diễn ra, Nhựt đã chỉ đạo Sang và Lương đến quậy phá, uy hiếp không cho người dân tham gia, không cho các tiểu thương tổ chức các trò chơi trúng thưởng. Đồng thời, nhóm này đòi số tiền bảo kê 50 triệu đồng mới cho tổ chức chơi trò chơi.

Do đòi số tiền quá cao, các hộ kinh doanh trong chợ đã không đồng ý. Những ngày sau đó, Nhựt và Lượng gọi thêm các đối tượng còn lại vào hội chợ tiếp tục uy hiếp, quậy phá. Để yên ổn làm ăn, các hộ kinh doanh trong hội chợ đã phải góp tiền đưa cho nhóm đối tượng 30 triệu đồng. Khi các đối tượng đang nhận tiền thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.