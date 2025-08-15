Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt giữ đối tượng chém 3 mẹ con

  • Thứ sáu, 15/8/2025 17:52 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Ngày 15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin đã bắt giữ Bùi Văn Việt (44 tuổi, trú tại xã Thái Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo về vụ án mạng tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hóa. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn, Việt đã dùng dao chém chị T.T.T. (44 tuổi) cùng 2 cháu Đ.H.T. (5 tuổi) và T.P.N. (16 tuổi) đều là con của chị T.

Vụ việc khiến cháu Đ.H.T. tử vong tại chỗ, chị T. và cháu N. bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa. Sau khi gây án, Việt bỏ trốn khỏi hiện trường.

D.H.T, T.P.N., Thon Dai Dong, Bui Van Viet, T.T.T. anh 1

Đối tượng Bùi Văn Việt.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt.

Sau khoảng 4 tiếng gây án, đến khoảng 11h10 cùng ngày, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Yên Sơn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thành Đạt/Tiền Phong

  • Tuyên Quang

    Tuyên Quang
    • Diện tích: 5.867,9 km²
    • Dân số: 766.900 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 207
    • Biển số xe: 22

