Bắt giữ đối tượng cướp dây chuyền vàng của cháu bé 9 tuổi

Cháu bé 9 tuổi đang đi bộ trên đường gần nhà, bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền vàng rồi phóng xe chạy thoát.

Tối 1/7, Công an xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) cho biết đã bắt được Nguyễn Minh Quân (SN 1992, ngụ tại phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng), đối tượng đã gây ra vụ cướp manh động trên.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, Công an xã Bảo Lâm 2 tiếp nhận tin báo từ gia đình cháu N.L.Đ (SN 2016, ngụ tại thôn 3, xã Bảo Lâm 2) về việc bị một người đàn ông đi xe máy ngược chiều áp sát, giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 10 triệu đồng cháu Đ đeo trên cổ. Đối tượng bỏ chạy ra hướng ra quốc lộ 20.

Đối tượng Nguyễn Minh Quân thời điểm bị Công an bắt giữ.

Công an xã Bảo Lâm 2 đã phối hợp với các trình sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương truy bắt tên cướp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 6 giờ đồng hồ truy xét, đến 16h cùng ngày, tên cướp đã bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường 1 Bảo Lộc.

Nguyễn Minh Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của cháu Đ. Công an xã Bảo Lâm 2 đã thu hồi được sợi dây chuyền vàng.

Hiện vụ việc được Công an điều tra, làm rõ.