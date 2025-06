Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau gần 10 giờ truy xét

Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết các lực lượng Công an thành phố đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản sau chưa đầy 10 tiếng đồng hồ truy xét.

Trước đó, ngay khi tiếp nhận vụ việc cướp giật điện thoại di dộng xảy ra tại một giao lộ trên địa bàn phường Bến Thành, quận 1, vào khoảng 17h ngày 2/6 do chị Đ.H.P (SN 1985, quốc tịch Mỹ) trình báo, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã chủ trì, phối hợp Công an phường Bến Thành, quận 1 tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết nóng đối tượng để lại hiện trường, khẩn trương truy bắt đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Phi Hùng nhanh chóng bị bắt giữ.

Và chỉ sau hơn 10 tiếng đồng hồ gây án, các lực lượng Công an thành phố đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Phi Hùng (SN 2000, ngụ tại phường 4, quận 4), kịp thời thu hồi tài sản và trao trả cho nữ du khách.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm đường phố.

Đối tượng Nguyễn Phi Hùng tại cơ quan điều tra.

Qua đó, đã kéo giảm 31,6% vụ cướp và 47,5% vụ cướp giật tài sản so với cùng kỳ; tất cả vụ cướp, cướp giật tài sản đều được khám phá chỉ sau vài giờ gây án và nhanh chóng trả lại tài sản cho người dân; góp phần giữ vững bình yên thành phố và hạnh phúc nhân dân.

Công an trao trả tài sản bị cướp giật cho chủ nhân.