Bắt giữ đối tượng cướp giật tại tiệm vàng ở TP.HCM

Sau khi cùng đồng bọn gây án cướp giật tại một tiệm vàng ở TP.HCM, Vũ lên xe khách liên tỉnh để về quê nhà ở Thanh Hóa lẩn trốn, nhưng sau hành trình gần 500 km, đối tượng này đã bị bắt giữ.

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chuyển giao đối tượng Lương Công Tuấn Vũ (SN 2008, trú thôn Quang Trung, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cho Phòng CSHS Công an TP.HCM, tiếp tục điều tra và xử lý về hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng.

Trước đó, vào trưa 5/11, Công an xã Vạn Ninh (Khánh Hòa) nhận được thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị phối hợp truy bắt tội phạm đang lẩn trốn. Đối tượng này là Lương Công Tuấn Vũ, đang trên chiếc xe khách di chuyển qua địa phận xã Vạn Ninh.

Lương Công Tuấn Vũ (áo đen) tại thời điểm bị Công an xã Vạn Ninh (Khánh Hòa) bắt giữ.

Ngay lập tức Trung tá Nguyễn Văn Quốc, Trưởng Công an xã Vạn Ninh, trực tiếp chỉ đạo tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp truy chặn tội phạm. Đến 13h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện chiếc xe khách nêu trên đang chạy trên đường quốc lộ 1A. Tổ công tác đã truy đuổi đến địa phận phía Nam xã Đại Lãnh để ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe.

Kiểm tra hành chính trên xe khách, tổ công tác đã phát hiện nam thanh niên có đặc điểm nhân dạng như thông tin Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa đã cung cấp. Qua đấu tranh xét hỏi, nam thanh niên khai nhận là Lương Công Tuấn Vũ, trưa 4/11 đã cùng một người khác đi xe máy không mang biển kiểm soát, đến một tiệm vàng bên đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TP.HCM để cướp giật tài sản.

Khi đến trước tiệm vàng, một người ngồi trên xe máy chờ đợi, người còn lại vào trong tiệm giả vờ hỏi mua chiếc nhẫn khoảng 10 chỉ, trị giá hơn 140 triệu đồng. Khi nhân viên đưa chiếc nhẫn để xem, thì gã khách cầm nhẫn chạy ra ngoài hối thúc đồng bọn tăng tốc xe máy tẩu thoát.

Phòng CSHS Công an TP.HCM đã truy nóng và bắt giữ được một đối tượng. Người còn lại là Lương Công Tuấn Vũ đã đón xe khách để tẩu thoát về Thanh Hóa. Vũ không ngờ sau hành trình gần 500 km đã bị Công an xã Vạn Ninh bắt giữ.