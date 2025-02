Bắt giữ đối tượng gây ra nỗi khiếp sợ cho người đi đường ở Bình Dương

Đối tượng chuyên cướp giật tài sản người đi đường ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ 2 xe máy là phương tiện đối tượng dùng để gây án.

Ngày 10/2, Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết đơn vị này đã bắt giữ được đối tượng chuyên gây ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Do đang trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an chưa thông tin về danh tính, chỉ cho biết đối tượng này 34 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang. Hiện đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trên địa bàn thành phố Thuận An liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản. Với tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm, Công an thành phố Thuận An đã xác lập chuyên án truy xét đối tượng gây án.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thành phố Thuận An đã phát hiện và tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại địa bàn phường Tân Đông Hiệp (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Công an thu giữ 2 môtô biển số 68P1-584.81 và xe Jupiter biển số 81C1-209.72 là phương tiện đối tượng sử dụng để thực hiện các vụ cướp giật tài sản.

Chiếc xe máy đối tượng dùng làm phương tiện đi cướp giật.

Làm việc với Cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản của người dân đi đường trên địa bàn thành phố Thuận An và thành phố Tân Uyên. Đây là đối tượng chuyên rình người đi đường một mình để cướp tài sản, gây lo lắng cho người dân địa phương.

Hiện tại Công an thành phố Thuận An tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.