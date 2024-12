Bắt giữ đối tượng giết người trốn truy nã gần 8 năm

Sau khi gây án tại quận Tây Hồ (Hà Nội), Đào Thế Anh bỏ trốn sang nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Campuchia. Sau gần 8 năm lẩn trốn, đối tượng bị công an bắt giữ và di lý về Hà Nội.

Ngày 24/12, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Đào Thế Anh (SN 1993, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội). Đây là đối tượng bị đơn vị ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc từ ngày 2/6/2017 về tội Giết người.

Theo cơ quan công an, sau thời gian tập trung xác minh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào sáng 15/12, với sự phối hợp chặt chẽ của Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ thành công Đào Thế Anh.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt. Ảnh: CACC.

Về diễn biến vụ án, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết vào ngày 25/10/2016, sau khi cùng đồng bọn gây án trên địa bàn quận, Đào Thế Anh đã bỏ trốn ra nước ngoài, lẩn trốn tại nhiều nơi, trong đó có Trung Quốc và Campuchia.

Với quyết tâm cao, lực lượng công an đã truy bắt thành công đối tượng sau gần 8 năm lẩn trốn và di lý về Hà Nội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.