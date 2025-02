Bắt giữ đối tượng thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản

Ngày 10/2, Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết bắt giữ một đối tượng trong băng nhóm cướp giật tài sản gây ra 11 vụ cướp trên địa bàn tỉnh.

Trước và sau Tết nguyên đán 2025, trên địa bàn thành phố Thuận An liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản người đi đường, nên Công an thành phố Thuận An đã xác lập chuyên án đấu tranh truy xét.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/2/2025, Công an thành phố Thuận An đã phát hiện và bắt giữ khẩn cấp một đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An ( Bình Dương), thu 2 môtô biển số 68P1-584.81 và xe Jupiter biển số 81C1-209.72 là phương tiện đối tượng sử dụng để thực hiện các vụ cướp giật tài sản.

Một trong hai chiếc xe mà đối tượng dùng làm phương tiện gây án.

Làm việc với Cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản của người dân đi đường trên địa bàn thành phố Thuận An và thành phố Tân Uyên.

Công an thành phố Thuận An cho biết do vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng, chưa cung cấp thông tin lai lịch đối tượng vừa bắt giữ để thuận lợi trong việc truy xét các đối tượng còn lại.