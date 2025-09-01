Bắt giữ đối tượng thực hiện hàng loạt vụ giật dây chuyền trên phố

Chiều 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết bắt giữ nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản tại trên đường phố.

Được biết từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8/2025, trên địa bàn TP Tam Kỳ cũ (nay thuộc TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người dân. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự chủ động cho trinh sát tiến hành tổng rà soát, thu thập thông tin, tài liệu, sàng lọc các đối tượng trong diện quản lý ở cả trong và ngoài thành phố, qua đó thấy nổi lên đối tượng Phạm Huy Hùng (SN 1990, trú phường Quảng Phú),

Hàng ngày, đối tượng thường sử dụng xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ, Quảng Phú trong nhiều khung giờ khác nhau với nhiều biểu hiện bất minh. Dựa trên những thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phân công lực lượng trinh sát giám sát, theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của đối tượng.

Đối tượng Phạm Huy Hùng.

Qua theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Hùng thực hiện vụ cướp giật sợi dây chuyền của một người phụ đang lưu thông trên đường Phan Châu Trinh, phường Tam Kỳ, nên đã phối hợp với các lực lượng tiến hành triệu tập đối tượng để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hùng khai nhận đã trực tiếp gây ra 5 vụ cướp giật tài sản (chủ yếu là dây chuyền vàng) trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú. Khi gây án, đối tượng thường xuyên thay đổi trang phục, phương tiện, đồng thời sử dụng biển số xe giả đặt mua trên mạng để tránh sự phát hiện, truy xét của cơ quan Công an.

Thời gian đối tượng thường lựa chon để gây án chủ yếu là vào buổi tối; địa điểm gây án là các tuyến đường trung tâm, nơi tập trung nhiều người qua lại. Khi thấy có phụ nữ có đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách mà đi trên phố một mình, Hùng bám theo đến nơi thuận tiện, thì chạy xe áp sát nhanh chóng giật tài sản và tẩu thoát. Tài sản sau khi cướp giật được đối tượng mang đi bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc được điều tra mở rộng.