Bắt giữ đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin và 6.000 viên ma túy

Hồi 8h15 ngày 14/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Xa Dung C, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, tổ công tác phối hợp phát hiện, bắt quả tang đối tượng Sùng A Súa (SN 1999, trú tại bản Tìa Ghếnh, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) khi đang vận chuyển trái phép 4 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.
Đối tượng Sùng A Súa cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên.
Số ma túy trên được đối tượng cất giấu trong bao tải màu xanh cầm trực tiếp trên tay. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số ma túy trên cùng 2 điện thoại, 1 xe máy được đối tượng sử dụng để liên lạc và vận chuyển ma túy.
Hiện đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
