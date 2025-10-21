Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép vàng vào Việt Nam

Phát hiện đối tượng nhập cảnh có dấu hiệu khả nghi, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) kiểm tra phát hiện số lượng vàng được giấu trong áo khoác chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh vận chuyển vào Việt Nam.

Chiều tối 20/10, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp ban chỉ huy BĐBP cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang điều tra làm rõ đối tượng vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, qua công tác kiểm tra tại khu vực kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì, phối hợp Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh thực hiện nhiệm vụ làm thủ tục nhập cảnh cho khách vào Việt Nam. Bất ngờ lực lượng phát hiện đối tượng có dấu hiệu khả nghi, lập tức cho kiểm tra.

Tang vật được lập biên bản, niêm phong để xử lý.

Trong khi kiểm tra, đối tượng không trình đủ giấy tờ theo quy đinh, tổ công tác thực hiện xác minh, xác định đối tượng là Trần Đình Sâm, sinh năm 1990, thường trú tại xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Lực lượng chức năng kiểm tra trên người đối tượng, phát hiện bên trong túi áo khoác phía bên trái có một túi nylon có rãnh khép màu trắng, kích thước dài 17 cm, rộng 12 cm, bên trong có chứa 16 khoanh tròn màu vàng.

Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong các đồ vật, tài liệu, vật chứng có liên quan; đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Qua kết quả giám định, 16 khoanh tròn màu vàng có khối lượng: 299,62 gam, có chứa thành phần kim loại chính là vàng, hàm lượng trung bình là 99,86%.

BĐBP cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang lấy lời khai đối tượng Trần Đình Sâm.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tạm giữ đối tượng, phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.