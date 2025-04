Bắt giữ giang hồ Tùng 'Hiên' liên quan đường dây cho vay lãi ở Hà Nội

Cục CSHS Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Hà Nội triệt phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ban chuyên án đã bắt giữ nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự đang hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất ANTT tại địa phương, trong đó đáng chú ý có đối tượng hình sự cộm cán thuộc diện đại ca giang hồ Trần Thanh Tùng (SN 1974, tên thường gọi Tùng "Hiên”) trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đối tượng trong chuyên án từng liên quan vụ nổ súng ở vũ trường

Đối tượng Tùng có 5 tiền án về các tội danh: Cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, có tầm ảnh hưởng đặc biệt trong các băng nhóm kiểu "xã hội đen" trước đây, trên mạng xã hội, trang YouTube đăng tải clip Tùng "Hiên" - đại ca khét tiếng quận Thanh Xuân, có 56.735 lượt theo dõi.

Đáng chú ý, vào đêm 11/2/2012, Tùng "Hiên” là đồng phạm với Phùng Anh Thái (tự Thái “côn”, SN 1985, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đã gây ra vụ nổ súng bắn người trước vũ trường 030 - X Club (số 21-27 đường Tôn Thất Thiệp, quận 1, TP.HCM) làm một người bị thương.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2011, Thái "côn" và Tùng "Hiên" cùng bị Công an TP Hà Nội truy nã về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Khi bỏ trốn, 2 tay giang hồ này đã tìm vào địa bàn quận 5, TP.HCM để lẩn trốn và gây ra vụ nổ súng bắn người tại vũ trường 030 - X Club.

Sau khi ra tù, Tùng "Hiên" sống ẩn dật nhưng nằm trong tầm ngắm của cơ quan Công an. Tuy nhiên, do đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường không ra mặt mà chỉ "bơm tiền" rồi chỉ đạo cho đàn em tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng và các hoạt động khác, vì vậy việc bắt giữ Tùng rất khó khăn cho cơ quan điều tra.

Đối tượng Tùng "Hiên" thời điểm vừa bị bắt giữ.

Đầu năm 2025, từ nguồn tin, Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu (Phòng 3) Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động chuyên nghiệp.

Sau khi báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Phòng 3 đã xác lập chuyên án. Sau một thời gian điều tra, nhận lệnh của Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo Phòng 3 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội xây dựng kế hoạch, triển khai phá án.

Đồng loạt 21 tổ công tác tiến hành khám xét 9 địa điểm

Ngày 24/3, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai 21 tổ công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp 9 địa điểm là chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng: Trần Thị Thanh Hằng (SN 1986, đối tượng đang là bị can trong vụ án khác); Phan Ngọc Anh (SN 1987, có 1 tiền án, 1 tiền sự); Phạm Thanh Hà (SN 1993, có 1 tiền án); Nguyễn Quang Đức (SN 1998, có 1 tiền sự); Trần Thanh Tùng; Nguyễn Xuân Dương (SN 1978, có 1 tiền án), trú tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội); Nguyễn Tiến Quyết (SN 1999, có 2 tiền án) trú tại phường Nhân Chính (Thanh Xuân) liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua khám xét, Ban chuyên án thu giữ tang vật gồm: 2 thanh kiếm, 1 còng số 8, 2 ôtô, 3 két sắt, 11 điện thoại, 1 máy đếm tiền, 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, còn thu giữ số tiền 914 triệu đồng, 7 chỉ vàng, 10 nhẫn vàng, vật kim loại màu vàng, 7,525 gam chất bột màu trắng (test nhanh xác định là ma tuý tổng hợp dạng Ketamin) và nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng, thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay…

Đối tượng Nguyễn Tiến Quyết và Trần Thị Thanh Hằng thời điểm vừa bị bắt giữ.

Triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trong đó nổi lên đối tượng truy nã Nguyễn Tiến Quyết, là đối tượng giúp sức cho Trần Thị Thanh Hằng đôn đốc khách vay trả nợ. Đối tượng Quyết đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã với tội danh "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, vụ án xảy ra tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I. Thời điểm khám xét nhà đối tượng Nguyễn Xuân Dương, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Quyết khi đang lẩn trốn tại đây.

Ngay sau khi bắt đối tượng Quyết, Ban chuyên án khai thác nhanh, phát hiện Tùng "Hiên" có hành vi "không tố giác tội phạm", đây là đối tượng "cấp tiền" cho Trần Thị Thanh Hằng để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi cùng các đối tượng khác tại số 129 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), hiện không có mặt tại nơi cư trú.

Ban chuyên án đã chỉ đạo quyết liệt, cử tổ công tác truy bắt Tùng "Hiên”. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, xác định Tùng "Hiên" đang lẩn trốn vào Nghệ An, rồi Quảng Bình, lập tức các trinh sát nhiều kinh nghiệm của Phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội lên đường, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức vây bắt Tùng "Hiên” khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Quảng Bình. Để tránh bị phát hiện, đối phó, Tùng "Hiên” đã cắt tóc ngắn, sử dụng căn cước công dân của người khác và kín đáo cùng các đàn em di chuyển, thuê phòng nghỉ.

Mở rộng điều tra vụ án, Ban chuyên án xác định đối tượng Nguyễn Xuân Dương, Hà Trọng Nhuận (SN 1963, có 1 tiền án, 1 tiền sự), trú tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Nguyễn Hữu Hà (tức Hà "Cam", SN 1969) trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) có hành vi đánh bạc...

Quá trình đấu tranh triệt phá, khai thác phần mềm quản lý cho vay thể hiện từ ngày 1/4/2019 đến nay, các đối tượng đã cho vay với 727 hợp đồng, số tiền hơn 154 tỷ đồng ; trong đó 626 hợp đồng lãi suất vay 3.000-5.000 đồng/1triệu/1ngày (109,5-182,5%/năm), thu lời bất chính trên 25 tỷ đồng . Ban chuyên án đã thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong chuyên án.

Hiện Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Tùng (Tùng "Hiên”) về hành vi “không tố giác tội phạm”; bắt giữ các đối tượng Trần Thị Thanh Hằng, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Quang Đức về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; đối tượng Nguyễn Xuân Dương về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Đánh bạc"; 2 đối tượng Hà Trọng Nhuận và Nguyễn Hữu Hà về hành vi "Đánh bạc"; phục hồi điều tra đối với Nguyễn Tiến Quyết, đang tiếp tục củng cố tài liệu, truy bắt, điều tra mở rộng các đối tượng khác có liên quan và xử lý nghiêm trước pháp luật.