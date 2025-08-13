Bắt giữ người phụ nữ, thu hơn 2 kg ma túy tổng hợp

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bích Ngọc Nơi (SN 1990; HKTT phường Chánh Hưng, TP.HCM; nơi ở ngõ 140 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, ngày 16/7, Công an phường Nghĩa Đô tiếp nhận thông tin một đơn hàng vận chuyển có biểu hiện nghi vấn chứa ma túy. Tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong gói hàng có 1 túi nylon màu trắng chứa 10 viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp. Ngay sau đó, Công an phường đã xác minh người gửi đơn hàng trên là Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tại cơ Công an, đối tượng khai nhận đã thuê shipper vận chuyển đơn hàng bên trong có giấu ma túy. Ngọc khai nhận còn cất giấu nhiều loại ma túy tổng hợp tại phòng trọ. Công an phường đã kiểm tra, thu giữ nhiều ma túy tại nơi ở của đối tượng. Tổng số tang vật thu giữ là gần 2,5 kg ma túy tổng hợp.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an phường Nghĩa Đô đang phối hợp với tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.